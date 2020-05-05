Liglerin kaderi belli oluyor! Gözler o toplantıda...

Toplantıda ligler için planlanan 12 Haziran tarihi netlik kazanacak. İkinci tarih 5 Haziran... Başka bir plan yok!

Maçlar tek bir şehirde mi oynanacak yoksa normal (ev sahibideplasman) program mı devam edecek. Bu konu netlik kazanacak

Futbola dönüş protokolü de bugünkü toplantıda ele alınacak. Öneri protokolü futbol dünyasında eleştirileri de beraberinde getirmişti

Kamuoyu ve kulüpler, "222 maddede futbol nasıl oynanmaz. Bize bunu anlatmışlar" yorumlarını yapmıştı.