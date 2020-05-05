Liglerin kaderi belli oluyor! Gözler o toplantıda...
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi bugün yapılacak toplantıda belirlenecek. TFF bugün Ankara’da Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile bir araya gelecek. 15.00'te başlayacak toplantıda, askıya alınan liglerin kaderi belli olacak.
Toplantıda ligler için planlanan 12 Haziran tarihi netlik kazanacak. İkinci tarih 5 Haziran... Başka bir plan yok!
Maçlar tek bir şehirde mi oynanacak yoksa normal (ev sahibideplasman) program mı devam edecek. Bu konu netlik kazanacak
Futbola dönüş protokolü de bugünkü toplantıda ele alınacak. Öneri protokolü futbol dünyasında eleştirileri de beraberinde getirmişti
Kamuoyu ve kulüpler, "222 maddede futbol nasıl oynanmaz. Bize bunu anlatmışlar" yorumlarını yapmıştı.
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