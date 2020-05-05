05 Mayıs 2020, Salı
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Liglerin kaderi belli oluyor! Gözler o toplantıda...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi bugün yapılacak toplantıda belirlenecek. bugün ’da ve ile bir araya gelecek. 15.00'te başlayacak toplantıda, askıya alınan liglerin kaderi belli olacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020
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LİGLERİN KADERİ BELLİ OLUYOR! GÖZLER O TOPLANTIDA...

Toplantıda ligler için planlanan tarihi netlik kazanacak. İkinci tarih 5 Haziran... Başka bir plan yok!

Maçlar tek bir şehirde mi oynanacak yoksa normal (ev sahibideplasman) program mı devam edecek. Bu konu netlik kazanacak

Futbola dönüş protokolü de bugünkü toplantıda ele alınacak. Öneri protokolü dünyasında eleştirileri de beraberinde getirmişti

Kamuoyu ve kulüpler, "222 maddede futbol nasıl oynanmaz. Bize bunu anlatmışlar" yorumlarını yapmıştı.

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