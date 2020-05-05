Dünya Türkiye'yi alkışlıyor! Sosyal medyadan teşekkür mesajları...
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede aldığı insan odaklı tedbirler ve yaptığı tıbbi yardım ve teknik donanım destekler dünyanın farklı köşelerindeki milyonlarca insanın da kalbini kazandı. Sosyal medyada Türkiye’nin özellikle Vefa Destek grubu çalışmalarına farklı ülkede yaşayan kişilerden övgüler geldi...
Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına yaptığı tıbbi yardım ve teknik donanım desteği büyük takdir görürken, 65 yaş üstü yaşlılar için oluşturulan Vefa Destek gruplarının çalışmalarından da tüm dünya övgüyle bahsediyor.
Türkiye'nin 250 yatak ve 26 bin test kiti yardımında bulunduğu Kolombiya'da yaşayan çevre mühendisi ve aynı zamanda İspanyolca öğretmenliği yapan Edwing Fabian Jimenez Roa, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek grubu ve zabıta ekiplerinin videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.
Türk bayrağı ve kalp emojisi ekleyerek, Ordu'da zabıta ekiplerine nazik bir şekilde poğaça siparişi veren yaşlı vatandaşın videosunu paylaşan Kolombiyalı genç mühendis, "Türkiye hakkında en sevdiğim şeylerden biri büyüklere cesaret ve saygı göstermeleri. Yaşlı yetişkinler için risk çok yüksek olduğu için, onların sokağa çıkmasını yasakladılar. Ancak hükümet, yaşlılara yardım etmeleri için grupları görevlendirdi. Türkiye'de yaşlılar alışveriş yapmak, doktora gitmek veya belirli bir işlem yapmak zorunda kalırsa, onları arayabiliyorlar. Çünkü onlar halkına hizmet ediyor. Umarım başka yerlere de örnek olur, çünkü her yerde yalnız yaşayan bir sürü yaşlı var" yorumunda bulundu. Kolombiyalı gencin bu paylaşımı kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenildi ve paylaşıldı.
Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya, Porto Riko, Şili, Meksika, Ekvador, Paraguay, Arjantin ve Venezüellalı sosyal medya kullanıcıları hükümete ve Türk halkına övgüler yağdırdı. Porto Riko'lu Maruja Carrillo yaptığı yorumda "Bu yüzden onları takdir ediyorum, kültürlerine ve yöneticilerine saygı duyuyorum. Bir gün Türkiye'de bir sezon yaşamayı umuyorum" dedi. Kolombiyalı Carmen Flores Rodriguez ise "Onlar hayran olmaya değer güçlü insanlar, seninle tanışmayı çok istiyorum Türkiye. Umarım oraya gitme şansım olur" dedi.
"TÜRKİYE HARİKA"
İspanyol vatandaşı Cristina Gomez ise sosyal medya hesabından Türkiye'ye teşekkür ederek "Ne büyük Türkiye. Tüm ülkelere yardım ediyor. ABD bile tıbbi malzeme satmalarını istedi. Türkiye, ülke çapında maske satışını yasakladı ve halkına ücretsiz dağıtıyor. Bu duyuruyu Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Para için maske satmak yasak. Türkiye her zaman harika bir örnek" dedi.
İtalyan Stella Maris Garcia Taborda ise "Büyüklerine nasıl göz kulak oluyorlar... Alkışlayalım" derken, Meksika'dan Sarah Lopez ise "Ne güzel bir jest.!!!" diye yorum yaptı.
Türkiye'nin Somali'ye yaptığı solunum cihazı ve tıbbi malzeme desteğine Somalili sosyal medya kullanıcılarından Mohamed Aynte; "Türkiye bize kardeşliğini gösterdi " yorumunda bulunurken Abdiwali Abdullahi Osman ise; "Türkiye hükümeti bize çok destek verdi. Teşekkür ederim" dedi.
İtalyalı Luigia Dl Bonito, Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı yardımın fotoğrafını paylaşarak; "Ben Erdoğan'ın yerinde olsam asla Avrupa'ya yardım etmezdim. Çünkü Avrupa Türklere verdiği vize sözünü tutmadı. Ama Türkler yine de bize yardım etti" dedi.
Sabah
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