15 ilde yeni koronavirüs vakası görülmedi!
Koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye'de bir süreden beri yeni koronavirüs vakası görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illere yenileri eklendi.
Virüsten arınan şehirlerin sayısı 15'e çıktı. Dün itibarıyla Artvin'de 18 gündür kimsenin virüse yakalanmadığı açıkladı. Şehirde şu ana kadar 39 hastanın görüldüğü belirtildi. Bu kişilerden beşinin öldüğü, diğerlerinin ise iyileştiği aktarıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar "Virüse karşı aldığımız tedbirler şükürler olsun ki sonuç verdi. Hastanelerimizde şu an Covid-19 tedavisi gören bir kişi bile yok. Artvin halkının tedbirlere uyması yüksek oranda başarı sağladı. Bundan sonra da tehlike tamamen geçen kadar böyle devam etmelerini umuyorum" dedi.
Sivas'ta da son dört gündür yeni bir vakaya rastlanmadı. Giresun da ise bu süre üç gün olarak ifade edildi.
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