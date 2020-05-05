05 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 15 ilde yeni koronavirüs vakası görülmedi!

15 ilde yeni koronavirüs vakası görülmedi!

salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden 'de bir süreden beri yeni koronavirüs vakası görülmeyen , , , gibi illere yenileri eklendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020
ABONE OL
15 İLDE KORONAVİRÜS VAKASI YOK

Virüsten arınan şehirlerin sayısı 15'e çıktı. Dün itibarıyla 'de 18 gündür kimsenin virüse yakalanmadığı açıkladı. Şehirde şu ana kadar 39 hastanın görüldüğü belirtildi. Bu kişilerden beşinin öldüğü, diğerlerinin ise iyileştiği aktarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar "Virüse karşı aldığımız tedbirler şükürler olsun ki sonuç verdi. Hastanelerimizde şu an Covid-19 tedavisi gören bir kişi bile yok. Artvin halkının tedbirlere uyması yüksek oranda başarı sağladı. Bundan sonra da tehlike tamamen geçen kadar böyle devam etmelerini umuyorum" dedi.

'ta da son dört gündür yeni bir vakaya rastlanmadı. da ise bu süre üç gün olarak ifade edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA