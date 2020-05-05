05 Mayıs 2020, Salı
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İzmir'de kayıp olarak aranan şahsın cesedi denizde bulundu

'in Konak ilçesinde denizden ceset çıkartıldı. Cesedin bir süredir kayıp olarak aranan şahsa ait olduğu tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020
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KAYIP OLARAK ARANIYORDU CESEDİ DENİZDEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay sabah 05.00 sıralarında Pasaport İskelesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre bir vatandaş denizde bir ceset olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, sudaki cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin üzerinde çıkan kimlikte şahsın adının Sedat Özcan(48) olduğu tespit edildi. Özcan'ın bir süredir kayıp olduğu ve yakınlarının durumu emniyete bildirdiği öğrenildi.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadığı belirtilen Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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