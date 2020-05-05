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Hurdadan aldığı eski otomobilini 30 bin liraya yeniledi! Görenler tekrar bakıyor

Hurdadan aldığı eski otomobilini 30 bin liraya yeniledi! Görenler tekrar bakıyor. ’nun Fatsa ilçesinde yaşayan klasik araba tutkunu , 1972 model Anadol marka aracına gözü gibi bakıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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30 BİN LİRAYA MÜTHİŞ DEĞİŞİM! GÖRENLER...

sahibi , kullandığı aracından çok memnun olduğunu söyledi. Aracının motorundan, kaputuna, lastik jantlarından kapı kollarına kadar tüm aksamının orijinalliğini koruduğunu belirten Karacı, aracının şimdiye kadar kendisini hiç yolda bırakmadığını anlattı.



30 BİN LİRA HARCADI
Yerli otomobil kullanmanın kendisi için bir gurur olduğunu belirten Oğuzhan Karacı, "Ailemden gelen bir tutku klasik otomobiller. Spor arabaları da seviyorum ama bu Anadol marka aracımı çok severek aldık ve şu anda da kullanıyoruz. 1972 Anadol A 1 model aracım tek kapılı şekilde orijinal. Türk yapımı ve yerli ilk arabalardan. Yolda giderken herkesin ilgisini çekiyor ve bu da benim çok hoşuma gidiyor. Komple orijinal şekilde muhafıza ediyoruz aracımızı. Babam çok yakın bir arkadaşından satın aldı. 25 ile 30 bin arasında harcayarak aracımızı yeniledik. Fazlasıyla aracımızı değdi. Arabam beni şuana kadar hiç yolda bırakmadı. Aracımı satmayı düşünmüyorum fakat iyi bir teklif gelirse satabilirim. Bu otomobilin parçalarını bulmak kolay. Sosyal medya hesabımdan arabamın fotolarını paylaşıyorum ve herkes tarafından büyük ilgi görüyor" dedi.

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