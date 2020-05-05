Villaya kumar baskını: 12 şüpheliye para cezası
İzmir'in Çeşme ilçesinde polisin, kumar oynandığı belirlenen villaya düzenlediği baskında, şüpheliler saklandıkları dolaplarda yakalandı. Bu kişilere, toplam 52 bin 275 TL para cezası uygulandı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir villada kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat ile Çamlık yol mevkisinde bulunan villaya baskın yaptı. Polisi gören şüpheliler, villanın ışıklarını kapatarak alt ve üst kattaki odalarda bulunan dolaplara saklandı. Polislere kapıyı, villayı kiraladığı belirtilen S.D. açtı. Ekipler, yaptıkları aramada, şüphelileri dolaplarda saklanırken yakaladı.
'ESNAFIM BEN'
Dolapta saklanırken yakalanan kişilerden bir kadın, polis ekiplerinin görüntü almasına tepki gösterdi, "Çekmeyin beni esnafım" dedi. Polis ekipleri ise, "Burada mı esnaflık yapıyorsun?" diye sordu. Kadın da, "İçki içmeye geldim, arkadaşlarla takılıyorum" diye cevap verdi. Polis ekiplerinin "İçki içmeye geldin madem, neden saklanıyorsun" sorusuna ise kadın şüpheli cevap vermeden uzaklaştı.
12 KİŞİYE PARA CEZASI
Şüphelilere, Kabahatler Kanunu'na göre toplam 13 bin 475 TL, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre ise 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Toplamda 12 şüpheliye 52 bin 275 TL para cezası uygulanırken, S.D. isimli şüpheliye ise yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.
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