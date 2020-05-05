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Başkan Erdoğan 'Patara Yılı' olarak açıklamıştı! Avrupa'nın en temiz plajları arasına girdi

İngiliz Gazetesi'nin seyahat yazarları, 'nın Çıralı ve Patara plajlarını, Avrupa'nın en temiz plajları arasında gösterdi. İngiliz yazarların seçtiği 30 plajın arasında 'den 3 plaj daha var. Öte yandan Başkan , Grup Toplantısında, Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı temasının, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara olduğunu açıklamıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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AVRUPA'NIN EN TEMİZ PLAJLARI ARASINA GİRDİ

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını sonrası hayatın nasıl normale döneceği, hatta tatil planlarının yapıldığı dönemde İngiliz Gazetesi, Avrupa'nın en temiz 30 plajını yayınladı. Gazetenin seyahat yazarlarının seçtiği plajlar arasında 'dan da iki plaj yer aldı. Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Plajı ile Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili, İngiliz yazarlar tarafından 'Avrupa'nın en temizi' seçildi.

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