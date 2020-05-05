05 Mayıs 2020, Salı
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Türkiye'nin turizmde normalleşme haritası hazırlandı

Koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden 'nin turizmde normalleşme haritası hazırlandı. Oteller girişte turistin ateşini ölçüp, maske verecek. Lobi, restoran gibi alanlara sosyal mesafe kuralı gelecek. İşte Türkiye'nin turizmde normalleşme haritası...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020
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TÜRKİYE'NİN TURİZMDE NORMALLEŞME HARİTASI HAZIRLANDI

Koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden , hangi alanda, nasıl normalleşecek? Son dönemde en çok tartışılan konu bu… Bu kapsamda sektörler eylem planlarını yaptı. Cari açığın ilacı olan turizm sektörü de kendi yol haritasını hazırladı. Kültür ve 'nın önderliğinde oluşturulan eylem planına göre, oteller ve araçlarına sertifika verilecek. Sertifikasyon çalışmasında otel lobisinden odalara, çalışanların alacağı eğitimden açık büfe ve restoranlara, havuz ve plajdan toplantı odalarına kadar tüm detaylar yer alıyor.

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