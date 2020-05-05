Türkiye'nin turizmde normalleşme haritası hazırlandı
Koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye'nin turizmde normalleşme haritası hazırlandı. Oteller girişte turistin ateşini ölçüp, maske verecek. Lobi, restoran gibi alanlara sosyal mesafe kuralı gelecek. İşte Türkiye'nin turizmde normalleşme haritası...
Koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, hangi alanda, nasıl normalleşecek? Son dönemde en çok tartışılan konu bu… Bu kapsamda sektörler eylem planlarını yaptı. Cari açığın ilacı olan turizm sektörü de kendi yol haritasını hazırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde oluşturulan eylem planına göre, oteller ve transfer araçlarına sertifika verilecek. Sertifikasyon çalışmasında otel lobisinden odalara, çalışanların alacağı eğitimden açık büfe ve restoranlara, havuz ve plajdan toplantı odalarına kadar tüm detaylar yer alıyor.
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