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Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti!

Son dakika haberine göre; İlk olarak 'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgınında dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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İYİLEŞENLERİN SAYISI 1 MİLYON 200 BİNİ GEÇTİ!

İlk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya hızla yayılan salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 200 bin 296 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (188 bin 68), İspanya (151 bin 633), Almanya (135 bin 100), İtalya (82 bin 879), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 853) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 68 bin 166 ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 646 bin 304'e ulaşırken, virüs nedeniyle 252 bin 425 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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