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Son dakika: KKTC’de 52 gündür süren sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika haberi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (), 52 gündür devam eden koronavirüs (Covid-19) önlemleri bugün sabahtan itibaren aşamalı olarak kaldırıldı. Ülkedeki uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı da sadece pazar günü uygulanacak. Akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar ise tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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KKTC’DE 52 GÜNDÜR SÜREN YASAK SONA ERDİ

Dünyada bir çok ülke koronavirüs salgınına ilişkin normalleşmeye geçiyor. 'de de 52 gündür devam eden oronavirüs (Covid-19) önlemleri bugün sabahtan itibaren aşamalı olarak kaldırıldı.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre, bugünden itibaren aralarında alışveriş merkezleri, mağazalar, kuyumcular, kırtasiyeler, hukuk büroları, telefoncular, emlakçılar ve tekstil konfeksiyon sanayisi olan belli başlı yerler açıldı. Açılan yerlerde hijyen kuralları uygulaması yapıldı. Bakanlar Kurulu kararını açıklayan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hijyen kurallarına uymayanların iş yerlerinin uyarı olmaksızın kapatılacağını açıkladı. 52 gündür iş yerleri kapalı olan karardan memnun..

'EVİMİZE EKMEK GÖTÜRECEĞİZ'

Girne'de sabah 07.00'de iş yerini açan Hakan Saylık, "İlk önce güzel bir temizlik yapıyoruz. Mutluyuz, uzun bir süredir kapalıydık. Ama 'den uçuşlar olmayınca bizim işlerimiz yine zor olacak" dedi. Lefkoşa'da çalıştığı kuyumcu dükkanını temizleyen Rıdvan Aydın da "Çalışma hayatımızın yeniden başlaması bizleri mutlu etti. Çalışarak maaş alacağız, evimize ekmek götüreceğiz" diye konuştu. İş insanı Mustafa Genç, zorlu bir süreç yaşandığını belirterek, "Uzun bir aradan sonra bugün tekrar işimizin başındayız. Tedbirli, sağlıklı ve bereketli bir hafta olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

'KKTC'DE 16 GÜNDÜR VAKA YOK'

Öte yandan KKTC'de 16 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi. tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkede 103 kişinin tedavileri sonrası taburcu edildiği, sadece bir kişinin hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. DHA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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