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Adıyaman’da Yeşilova Köyü karantinaya alındı

'ın Gölbaşı ilçesine bağlı tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlara 14 gün süreyle izin verilmezken, vatandaşların ihtiyaçlarının da tarafından karşılanmasına başlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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BİR KÖYE DAHA KARANTİNA

Eğitim ve 'nde mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören K.A., taburcu olduktan sonra Yeşilova Köyündeki ailesinin yanına döndü.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bir süre ailesinin yanında kalan K.A., rahatsızlanınca tekrar ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede kontrolleri yapılan K.A., eşi ve çocuğunun yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

K.A., eşi ve çocuğu tedaviye alınırken, Gölbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu gelişme üzerine Yeşilova Köyünün karantinaya alınmasına karar verdi. Karar sonrasında 580 kişinin yaşadığı köyün giriş ve çıkışı güvenlik güçleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Köye giriş ve çıkışlara 14 gün süreyle izin verilmezken, vatandaşların ihtiyaçlarının da tarafından karşılanmasına başlandı.

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