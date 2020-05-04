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Son dakika: İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

Son dakika... BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. 4 Mayıs İstanbul elektrik arıza listesi yayımlandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı, Abone/Şube Bağlantısı, Yatırım Çalışması, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım çalışmaları süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 4 Mayıs BEDAŞ İstanbul elektrik arıza kesintisi programı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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İSTANBUL'DA 15 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Son dakika... İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? 4 Mayıs Pazartesi İstanbul planlı kesinti programı listesi yayımlandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan paylaşımda, İstanbul'da 15 ilçede Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı, Abone/Şube Bağlantısı, Yatırım Çalışması, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım çalışmaları süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Listede kesintinin başlangıç ve bitiş saat bilgileri yer alıyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 4 Mayıs BEDAŞ İstanbul elektrik arıza kesintisi programı...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti listesi için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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