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İstanbul’da ekmek kuyruğunda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

’un ilçesinde kuyruğunda bekleyen kadınlar birbirlerine girdi. Kadınların sokak ortasında kavgasını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Tarafları ayırmaya çalışan bir adam ile bir kadının ara ara birbirlerine saldırması da dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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EKMEK KUYRUĞUNDA ŞOKE EDEN KAVGA!

'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre kuyruğunda bekleyen 3 bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Kadınlar sokak ortasında ederken vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi.

İstanbul’da ekmek kuyruğunda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada İSTANBUL’DA EKMEK KUYRUĞUNDA KADINLARIN SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGASI KAMERADA

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Birkaç vatandaş da tarafları ayırmaya çalışırken hayli güçlük çekti. Bir adamın kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada başka bir kadınla ara ara birbirlerine saldırmaları da dikkat çekti.

KAMERAYA YANSIDI

Sokak ortasında birbirlerine saldıran kadınlar sosyal mesafe kuralını da alt üst etti. Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa birbirlerine girdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAVGA EDİYORLAR

Görüntülerde kadınlar birbirlerine girmiş vaziyette kavga ediyor. Çevredekiler de kadınları ayırmaya çalışıyor. Kavga edenleri ayırmaya çalışan bir adam ile kadın da birbirlerine saldırıyor.

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