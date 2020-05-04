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İzmir'deki çekirgeler Güneydoğu'dan mı geldi? Uzmanlar açıkladı

'in Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'nun Akarca Ovası'nı istila eden çekirgeler ile ilgili, "Bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Bölgesi'nden gelen tarım işçileri ile birlikte ilçemize geldi" söylemi tartışma yarattı. Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp büyük ölçüde bir istila meydana getirmesinin bilimsel mantığa aykırı bir durum olduğunu söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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İZMİR'DEKİ ÇEKİRGELER GÜNEYDOĞU'DAN MI GELDİ?

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'nun, Akarca Ovası'nı istila eden çekirgelerle ilgili "Bu türü genellikle Anadolu Bölgesi'nde görülüyordu. Lokal olarak Tire'de de görülmeye başladı. Tahminlerimize göre bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu'dan gelen tarım işçileriyle birlikte ilçemize geldi. Kısa sürede buradaki oluşumunu tamamlayıp büyüdüler" söylemi, tartışma konusu oldu. Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, İbişoğlu'nun açıklamasını bilimsel mantığa aykırı olduğunu ifade ederek, tepki gösterdi.

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