İzmir'deki çekirgeler Güneydoğu'dan mı geldi? Uzmanlar açıkladı

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'nun, Akarca Ovası'nı istila eden çekirgelerle ilgili "Bu çekirge türü genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyordu. Lokal olarak Tire'de de görülmeye başladı. Tahminlerimize göre bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu'dan gelen tarım işçileriyle birlikte ilçemize geldi. Kısa sürede buradaki oluşumunu tamamlayıp büyüdüler" söylemi, tartışma konusu oldu. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, İbişoğlu'nun açıklamasını bilimsel mantığa aykırı olduğunu ifade ederek, tepki gösterdi.