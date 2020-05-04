LGS tarihi son durum nedir? LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak?

LGS ertelendi i? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sonrası LGS sınav tarihi ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS kılavuzu ile birlikte sınava dair detaylar belli olmuştu. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri sınavın yeniden ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Gözelr bugünkü kabine toplantısına çevrildi. Peki, LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak? LGS tarihi son durum nedir? İşte ayrıntılar...

LGS TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı. Toplantı 15:10 itibari ile başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağını söylemişti. LGS tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.