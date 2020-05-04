LGS tarihi son durum nedir? LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak?
LGS ne zaman yapılacak? 2020 LGS sınav tarihi ertelendi mi? Liseye geçiş için gerçekleştirilen LGS sınavına kısa bir süre kala, sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği gündeme geldi. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısından gelecek haber yakından takip ediliyor. Peki, LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak? LGS tarihi son durum nedir?
LGS ertelendi i? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sonrası LGS sınav tarihi ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS kılavuzu ile birlikte sınava dair detaylar belli olmuştu. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri sınavın yeniden ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Gözelr bugünkü kabine toplantısına çevrildi. Peki, LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak? LGS tarihi son durum nedir? İşte ayrıntılar...
LGS TARİHİ ERTELENDİ Mİ?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı. Toplantı 15:10 itibari ile başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağını söylemişti. LGS tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sivaslı çiftçinin acı sonu!
- Asma kilidin içinde ne var? Herkesi şoke etti...
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Dev yolcu gemisini böyle inşa ettiler
- Alkışlarla memleketlerine uğurlandılar!
- Denizli'de yeşil tabaka tedirgin etti!
- İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk!
- Ambulans helikopterin inişine izin vermemişti!
- Kurşun kalem nasıl yapılıyor? İşte o görüntüler...
- TEM'deki kaza trafiği kilitledi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- LGS tarihi son durum nedir? LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak?
- YKS tarihi son dakika değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Oran netleşiyor! Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?