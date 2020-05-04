04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri AFAD: Yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ü tahliye oldu

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ü tahliye oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), yurtlarda karantinaya alınan 67 bin 197 kişiden 37 bin 944'ünün edildiğini bildirdi. Bu kişiler, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
ABONE OL
İŞTE YURTLARDAN TAHLİYE OLANLARIN SAYISI!

'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 156 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü dışından getirilenler olmak üzere 67 bin 197 kişi karantinaya alındı.

1990 AFAD PERSONELİ GÖREV ALDI

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 37 bin 944'e ulaştı. Bu kişiler, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi. Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 1990 AFAD personeli görev aldı.

446 ARAÇLA MESAİ YAPIYOR

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Gruplarında 1097 AFAD personeli, 446 araçla mesai yapıyor. AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 68 milyon 486 bin 214 lira oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA