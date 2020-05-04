Sivas'ta yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

Çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Metin Polat, hayvanlarını otlatmak için köydeki Koçbaba mevkisine gitti. Havanın yağışlı olduğu bölgede Polat'a yıldırım isabet etti.

TRAKTÖRLER ARAZİDEN İNDİRİLDİ

Polat, olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cesedi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi.

MORGA KALDIRILDI

Ceset, daha sonra otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda, yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.