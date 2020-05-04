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Sivas'ta yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

’ta, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı İnceağa köyünde çiftçilik yapan ve arazide hayvan otlatan 47 yaşındaki , isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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SİVASLI ÇİFTÇİNİN ACI SONU!

Çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası , hayvanlarını otlatmak için köydeki Koçbaba mevkisine gitti. Havanın yağışlı olduğu bölgede Polat'a isabet etti.

TRAKTÖRLER ARAZİDEN İNDİRİLDİ

Polat, olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cesedi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi.

MORGA KALDIRILDI

Ceset, daha sonra otopsi için Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda, yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.

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