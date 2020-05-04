Sivas'ta yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti
Sivas’ta, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı İnceağa köyünde çiftçilik yapan ve arazide hayvan otlatan 47 yaşındaki Metin Polat, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Metin Polat, hayvanlarını otlatmak için köydeki Koçbaba mevkisine gitti. Havanın yağışlı olduğu bölgede Polat'a yıldırım isabet etti.
TRAKTÖRLER ARAZİDEN İNDİRİLDİ
Polat, olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cesedi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi.
MORGA KALDIRILDI
Ceset, daha sonra otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda, yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.
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