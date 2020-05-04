Ağrı'da karantina süreleri dolan 184 kişi evlerine gönderildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, KKTC'den getirilerek Ağrı'da karantina altında tutulan 184 Türk vatandaşı karantina sürelerinin bitmesinin ardından memleketlerine uğurlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla KKTC'den getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük gözetim süresi tamamlandı.
GÖREVLİLER EŞLİĞİNDE OTOBÜSLERE BİNDİRİLDİLER
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak görevliler eşliğinde otobüslere bindirildi.
ALKIŞLARLA MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR
Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllülerinin kumanya dağıttığı 184 Türk vatandaşı, işlemlerinin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde alkışlarla memleketlerine uğurlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ambulans helikopterin inişine izin vermemişti!
- Dev yolcu gemisini böyle inşa ettiler
- Akdeniz'de korkutan deprem
- LGS sınav tarihi ertelendi mi?
- TEM'deki kaza trafiği kilitledi
- Denizli'de yeşil tabaka tedirgin etti!
- YKS tarihi değişti mi?
- Kurşun kalem nasıl yapılıyor? İşte o görüntüler...
- Asma kilidin içinde ne var? Herkesi şoke etti...
- İşte yurtlardan tahliye olanların sayısı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- LGS tarihi son durum nedir? LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak?
- YKS tarihi son dakika değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Oran netleşiyor! Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?