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Ağrı'da karantina süreleri dolan 184 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 'den getirilerek 'da karantina altında tutulan vatandaşı karantina sürelerinin bitmesinin ardından memleketlerine uğurlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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ALKIŞLARLA MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR!

Başkan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 'den getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük gözetim süresi tamamlandı.

GÖREVLİLER EŞLİĞİNDE OTOBÜSLERE BİNDİRİLDİLER

Gençlik ve bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak görevliler eşliğinde otobüslere bindirildi.

ALKIŞLARLA MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Türk Kızılay Şubesi gönüllülerinin kumanya dağıttığı vatandaşı, işlemlerinin ardından Afet ve Müdürlüğü koordinesinde alkışlarla memleketlerine uğurlandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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