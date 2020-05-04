Son dakika: İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk!
Son dakika haberine göre İstanbul 'da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle uzun sürenin ardından yüzde 47 seviyesine ulaştı. Trafik bir çok noktada durma noktasına geldi.
İstanbul'ta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs tedbirlerinin başlamasından bugüne en fazla yoğunluğa bugün ulaşıldı. Yağmurun da etkisiyle trafik bir çok noktada durma noktasına geldi.
Yoğunluk haritasına göre saat 17.50'te yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı. Yağmurun kayganlaştırdığı yolda trafik kazaları da meydana geldi.
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