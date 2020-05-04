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Son dakika: İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk!

Son dakika haberine göre 'da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle uzun sürenin ardından yüzde 47 seviyesine ulaştı. Trafik bir çok noktada durma noktasına geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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İSTANBUL TRAFİĞİNDE UZUN SÜRE SONRA BİR İLK!

'ta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs tedbirlerinin başlamasından bugüne en fazla yoğunluğa bugün ulaşıldı. Yağmurun da etkisiyle trafik bir çok noktada durma noktasına geldi.

İstanbul trafiğinde uzun süre sonra bir ilk! | Video İSTANBUL TRAFİĞİNDE UZUN SÜRE SONRA BİR İLK! | VİDEO

Yoğunluk haritasına göre saat 17.50'te yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı. Yağmurun kayganlaştırdığı yolda trafik kazaları da meydana geldi.

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