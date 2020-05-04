Son dakika: TEM'deki kaza trafiği kilitledi
Son dakika haberine göre TEM otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü üzerinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM otoyolunda yoğun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde bariyerlere çarpan hafriyat kamyonunun kupası ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.
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