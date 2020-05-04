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Son dakika: TEM'deki kaza trafiği kilitledi

Son dakika haberine göre otoyolu üzerinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TEM otoyolunda yoğun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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TEM'DEKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde bariyerlere çarpan hafriyat kamyonunun kupası ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

TEM'de feci kaza: Trafik kilitlendi! | Video TEM'DE FECİ KAZA: TRAFİK KİLİTLENDİ! | VİDEO

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