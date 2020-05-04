YKS tarihi son dakika değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
Son dakika... YKS tarihi değişti mi? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci sınav tarihini merak ediyorlar. Koronavirüs nedeniyle YKS tarihi ertelenmişti. Son günlerde sınav tarihinin öne çekileceği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladılar. Peki, YKS tarihi değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
Son dakika... YKS sınav tarihi değişti mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar sürüyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını sonrası YS tarihi ertelenmişti. Son günlerde sınavın erken tarihe çekileceği iddia edilmişti. YKS'ye girecek milyınlarca öğrencinin gözü, bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, YKS tarihi değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
YKS sınavı daha önce kararlaştırıldığı tarihte gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yeniden değişip değişmeyeceği konusunda Kabine Toplantısı'ndan gelecek açıklama takip edilecek. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
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