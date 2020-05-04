04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

’in Pervari ilçesinde keşif gözetleme ve pusu dinleme faaliyetinin yürütüldüğü sırada el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan ’in (23), şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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KAHRAMANMARAŞ’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Beşen Mahallesinde yaşayan şehidin babası Kazım ve annesi Gülbahar Gündeş'e acı haber yetkililerce verildi.


Şehadet haberini alan aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit 'in yarın toprağa verilmesi bekleniyor.



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