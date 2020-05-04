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82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor: Cumhurbaşkanımızın haberi olsa bizi böyle ortalıkta koyar mı?

Maltepe ’de evi olmayan ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor. Koronavirüs salgınıyla daha da zor günler yaşadıklarını belirten 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya gözyaşlarına hakim olamadı. Başkan ’a seslenen Karakaya “Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı“ diye konuştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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82 YAŞINDAKİ ENGELLİ KADIN VE OĞLU 90 GÜNDÜR ARABADA YAŞIYOR

Maltepe'de yaşlı ve engelli annesi ile oğlu, evleri olmadığı için kendilerine ait otomobil içerisinde kalıyor. Korona virüsü salgınında bu yana kendilerine ait olan araçta kalan anne ve oğul kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında hayatı arabaya sığdıran yaşlı anne ve oğlu Başkan Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

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