Valiye 'yardım yapmıyorsunuz' diyen kadın, önceden para ve gıda kolisi almış
Antalya’da sosyal medya hesabından Vali Münir Karaloğlu'na ulaşıp, 'İhtiyaç sahiplerine yardım yapılmıyor' yönünde mesaj yazan kadının, önceden 1000 lira ve gıda kolisi yardımı aldığı ortaya çıktı. Durumun anlaşılması üzerine kadının, sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.
Vali Münir Karaloğlu, Twitter hesabından Antalya'da ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlara ilişkin paylaşımda bulundu. 'Bfsongur' kullanıcı adlı kişi bu paylaşımın altına, "Bu fotoğraflar gerçek değil, sadece göz boyamak için paylaşıyorsunuz, adaletsizsiniz. Benim de ihtiyacım var, gelen giden yok" yorumunu yazdı. Antalya Valiliği hesabından ise yorumu yapan kişiden telefon ve adres bilgileri istendi.
AKTİF DOSYASI BULUNDU
Yapılan araştırmada, yorumda bulunan kişinin, Kemer'de yaşayan bir kadın olduğu, daha önceden her türlü yardımı aldığı ortaya çıktı. Vali Karaloğlu da Twitter hesabından söz konusu kişinin Kemer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca aktif dosyası bulunduğunu duyurdu.
HER TÜRLÜ YARDIMI ALMIŞ
'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi kapsamında söz konusu kişiye 1000 lira nakdi ve gıda kolisi yardımı yapıldığını açıklayan Karaloğlu, "Bu yardımları göz boyamak için değil, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek için yapıyoruz. Siz de ne olur adalet duygunuzu kaybetmeyin. Yardım aldınız mı? Verilen bilgilerde hata var mı? O zaman kimin gözünü boyuyoruz. Yazık değil mi? Binlerce insanın bu yardımları ulaştırmada emeği var. Sizin tekrar ihtiyacınız olabilir, bunu dile getirmenin yolu, yapılanı yok saymak olmamalı" ifadelerini kullandı.
HESABI KAPATTI
Durumun anlaşılması üzerine 'Bfsongur' adlı kullanıcı, sosyal medya hesabını kapattı.
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