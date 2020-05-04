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Virüs tehlikesine karşı binlerce insan sigarayı bırakabilir!

Binlerce insanın hayatına neden olan corona virüs tehlikesiyle birlikte, sigara alışkanlığında ciddi bir azalma bekleniyor. Akciğerleri tehdit eden virüs, sigara içenleri oldukça korkuttu. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre; virüs sürecinde 550 bin kişinin sigarayı bırakmayı denediği ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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DİKKAT ÇEKEN ANKET! VİRÜS ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRDİ

İngiltere'de Sigara ve Sağlık Eylemi (ASH) sivil toplum kuruluşu, yeni tip korona virüs ile mücadele edilen dönemde çarpıcı bir ankete imza attı. Sigaranın virüse yakalanmada önemli bir faktör olduğu bilinirken, ankete 1004 kişi katıldı.

2,4 MİLYON KİŞİ SİGARA İÇMEYİ AZALTTI
Anket sonuçlarına göre; Birleşik Krallık genelinde Kovid-19 krizi sürecinde 300 binden fazla kişi sigarayı bırakabilir. 550 bin kişinin sigarayı bırakmayı denediği, 2,4 milyon kişinin kullanımını azalttığı belirtiliyor.

İŞTE ANKETTE ÖNE ÇIKAN O RAKAMLAR
The Guardian'ın haberine göre; ASH'nin ışık tuttuğu verilerde, katılımcıların yüzde 2'si Kovid-19 endişesiyle sigarayı bıraktığını, yüzde 8'i zaten bırakmaya çalıştığını, yüzde 36'sı azalttığını ve yüzde 27'si de bırakmayı düşündüğünü söyledi.

"DAHA İYİ BİR ZAMAN OLAMAZ"
Anket sonuçlarının sevindirici olduğunu belirten ASH direktörü Dr. Nick Hopkinson, "Sigara bağışıklık sistemine zarar vererek enfeksiyonlarla mücadele etmeyi engelliyor. Elde edilen veriler sigara kullanımının Kovid-19'a yakalanmada faktör olduğunu gösteriyor. Sigarayı bırakmak kalp krizi gibi diğer sağlık sorunlarının da görülme riskini azaltıyor" dedi.

Halk Sağlığı Merkezleri Birliği direktörü Ruth Tennant ise, "Sigarayı bırakmak için çok sayıda sebep var ama salgın sürecinde olduğumuz için daha önemli bir zaman olamaz" ifadelerini kullandı.

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