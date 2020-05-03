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Yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden yaşlı kadın gözyaşı döktü

’da yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden 75 yaşındaki Fatma B., bastonu yardımıyla geldiği parkta, polis ekiplerinden yardım istedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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YAKINLARI TARAFINDAN EVİNDEN ATILDIĞINI İDDİA EDEN YAŞLI KADIN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay, Kepez ilçesi Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye gezen polis ekipleri, bastonu yardımıyla yürüyen Fatma B.'nin yanına giderek sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlattı.

"BANA SAHİP ÇIKARLAR"

Bu sırada ağladığı gözlenen Fatma B., kendisine ait evden, birlikte yaşadığı yakınları tarafından kovulduğunu belirterek, polis ekiplerinden yardım istedi. Fatma B., polis ekiplerine "Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar" dedi.

Gazetecilere konuşan Fatma B. evinden zorla çıkartıldığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Kalacak bir yeri olmadığını anlatan Fatma B., "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare, Akseki'deki köyümde evim var. Orada kalırım" dedi.

Fatma B., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yaşlı kadın, şikayetçi olmayacağını belirtmesi üzerine polis ekipleri tarafından Teomanpaşa Mahallesi'ndeki yakınlarına teslim edildi.

Fatma B'nin yakınlarının polise, olayın yanlış anlaşılma ve yaşlı kadının alınganlık göstermesinden kaynaklandığını söylediği öğrenildi.

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