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Prof. Dr. Mustafa Karataş'tan Ömer Döngeloğlu mesajı | Ömer Döngeloğlu kimdir?

İlahiyatçı yazar koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun vefat haberini Prof. Dr. sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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MUSTAFA KARATAŞ'TAN ÖMER DÖNGELOĞLU MESAJI

Televizyon ekranlarında iftar ve sahur programları yapan ilahiyatçı yazar koronavirüse yenik düştü.

Döngeloğlu'nun ölüm haberini, meslektaşı Prof. Dr. Mustafa Karataş sosyal medya hesabından duyurdu.

Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

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