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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a şiddetli yağış uyarısı! | İşte 5 günlük hava durumu

Son dakika haberi... tarafından paylaşılan bilgilere göre, 'daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak pazartesi akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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SON DAKİKA: METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI! | İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

tarafından için kuvvetli uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 Kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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