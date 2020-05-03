03 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem

Son dakika haberi... verilerine göre; 'ın ilçesinde saat 16.25'te 4,0 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre; 'ın ilçesinde saat 16.25'te 4,0 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

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