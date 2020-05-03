Son dakika: Dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) son durum
Son dakika haberi... Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti.
En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 160 bin 840 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 245 bin 567 ile İspanya, 209 bin 328 ile İtalya, 182 bin 260 ile İngiltere, 168 bin 396 ile Fransa, 164 bin 967 ile Almanya, 134 bin 687 ile Rusya, 124 bin 375 ile Türkiye, 97 bin 424 ile İran ve 97 bin 100 ile Brezilya izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 877 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Kanada (56 bin 714), Belçika (49 bin 906), Peru (42 bin 534), Hollanda (40 bin 236), Hindistan (39 bin 980), İsviçre (29 bin 817), Ekvador (27 bin 464), Suudi Arabistan (25 bin 459), Portekiz (25 bin 190), Meksika (22 bin 88), İsveç (22 bin 82), İrlanda (21 bin 176), Pakistan (19 bin 103), Şili (18 bin 435), Singapur (18 bin 205), İsrail (16 bin 193), Belarus (15 bin 828), Avusturya (15 bin 558), Japonya (15 bin 283), Katar (14 bin 872), Birleşik Arap Emirlikleri (13 bin 599), Polonya (13 bin 375), Romanya (12 bin 732), Ukrayna (11 bin 913), Endonezya (10 bin 843) ve Güney Kore (10 bin 793)."
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 245 bin 38 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 128 bin 298 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 127 bin 43 aktif enfekte kişi bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Munzur Dağları'nda hayvanlar görüntülendi
- Kızılay çağrı yaptı vatandaşlar akın etti
- Ömer Döngeloğlu koronavirüsten vefat etti
- İnsanlardan hayvanlara koronavirüs bulaşır mı?
- Yeni Atatürk Kültür Merkezi yükseliyor
- Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler
- Tarihi surlarda çökme
- Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a şiddetli yağış uyarısı! | İşte 5 günlük hava durumu
- Mustafa Karataş'tan Ömer Döngeloğlu mesajı
- Yakınları tarafından evinden atıldığını iddia eden yaşlı kadın gözyaşı döktü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
- Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı
- 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...
- Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?