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Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüsten hayatını kaybeden , son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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ÖMER DÖNGELOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Döngeloğlu, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

İlahiyatçı yazar bir süre önce koronavirüs olabileceği şüphesiyle Başakşehir Hastanesi'ne başvurmuş ve yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı. Bir süre tedavi gören Döngeloğlu'nun bugün durumu ağırlaştı. 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Döngeloğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun vefat haberini alan sevenleri hastanenin önüne gelirken, cenazesi Başakşehir Devlet Hastanesi'nden defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

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MİLLETVEKİLLERİ VE VALİ YALNIZ BIRAKMADI

Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye sınırlı sayıda kişinin katılımına izin verilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Ataş, Mücahit Arslan, Eyüp Özsoy ve Ahmet Hamdi Çamlı ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Cenazeye katılanların sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri ve maske kullandıkları görülürken, defnedecek kişilerin koruyucu tulum giydikleri görüldü.

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