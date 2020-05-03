Başörtüsü nedeniyle işten kovulan Didem Batal çarpıcı açıklamalarda bulundu

Macro Center Akmerkez Şubesi'nin Didem Batal adlı çalışanını başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkarması skandalıyla ilgili flaş bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Mağdur genç kadın Didem Batal, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

Batal, aynı gün işe birlikte başladığı 2 kız arkadaşının da başörtülü olması nedeniyle işten çıkarıldığını söyledi.

MACRO CENTER'A YÖNLENDİRİLDİ

28 Mayıs günü şirketten, 'Yarın Akmerkez Macro Center mağazasında sabah saat 09:00'da olman gerekli' şeklinde mesaj geldi. Kapıdaki görevli ya da mağaza müdürünün bana yardımcı olacağı söylendi.

29 Mayıs'ta Akmerkez Macro Center'a gittim. 2 arkadaş daha vardı benim gibi gelen… Müdür geldi ve 'Arkadaşlar sizin geleceğinizden haberimiz yoktu, sizi dışarıda bekletelim' dedi. 'Tamam' dedik.

"BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞUNUZ İÇİN…"

Sonrasında 'Tamam çalışabilirsiniz fakat siz başka mağazaya yönlendirebiliriz' dedi. 'Biz de problem yok olabilir' dedik. Saat 17:30 sularında diğer kapalı olan arkadaşı şirket aradı. Şirket 'Başörtülü olduğunuzdan dolayı işinize son veriliyor. Çalıştığınız 1 gün sizin hesabınıza yatırılacak' dedi.

MACRO CENTER'A YÖNLENDİRİLDİ

28 Mayıs günü şirketten, 'Yarın Akmerkez Macro Center mağazasında sabah saat 09:00'da olman gerekli' şeklinde mesaj geldi. Kapıdaki görevli ya da mağaza müdürünün bana yardımcı olacağı söylendi.

29 Mayıs'ta Akmerkez Macro Center'a gittim. 2 arkadaş daha vardı benim gibi gelen… Müdür geldi ve 'Arkadaşlar sizin geleceğinizden haberimiz yoktu, sizi dışarıda bekletelim' dedi. 'Tamam' dedik.

"BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞUNUZ İÇİN…"

Sonrasında 'Tamam çalışabilirsiniz fakat siz başka mağazaya yönlendirebiliriz' dedi. 'Biz de problem yok olabilir' dedik. Saat 17:30 sularında diğer kapalı olan arkadaşı şirket aradı. Şirket 'Başörtülü olduğunuzdan dolayı işinize son veriliyor. Çalıştığınız 1 gün sizin hesabınıza yatırılacak' dedi.

Biz de müdürün odasına gittik. Müdüre böyle bir durumun saçma olduğunu söyledik. Sinirimden ağladım. Onurum ve gururumu kıracak bir durum. Benim ülkemde başörtüsüne bu şekilde laf söylenebilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ben işe girerken benim başörtülü olduğumu gördüler, böyle bir durum varsa neden bile bile çağırdın?

"BONELİ ÇALIŞIN"

Yanımdaki yeni gelen iki arkadaşım da başörtülüydü. Benimle birlikte aynı gün işe başlayan arkadaşlar onlar da… Müdür bize 'Arkadaşlar kendi inisiyatifimi kullanarak eğer başörtünüzü çıkarırsanız boneli bir şekilde başka mağazalarımıza da yönlendirebilirim' dedi. Macro'nun veya Akmerkez'in başörtülü bir şekilde kaldırmadığını, boneli bir şekilde çalıştığını söyledi.

Boneli çalışabilirsiniz deyince, 'Ramazan ayında benim onurumu, gururumu kırdıktan sonra altından külçe verilse umurumda değil' dedim.

3 kız olarak aynı şekilde yaşadık bunları. Sonradan başörtüden değil, şirket kalabalık şekilde çevirmeye çalıştılar durumu…

Müdürün odasında şirketi aradım. 'Benim onurum ve gururum kırıldıktan sonra bana bir günlük çalışma ücretini yatıracaksınız ya Ramazan ayındayız, biz fitremizi verdik, darısı size, helal olsun. Ben sizden 1 günlük çalışma paramı istemiyorum' dedim. Yanımdaki arkadaşlar da aynı şekilde dedi. Telefonu kapattım.

MACRO CENTER'DAN AÇIKLAMA

Macro Center ise konu ile ilgili açıklamasında daha önceki tavrının aksine şunları kaydetti: Yaptığımız incelemede, bildirimde bulunan arkadaşımızın bir geçici istihdam bürosu üzerinden takımımıza dahil olduğunu ve işten çıkartılmasının söz konusu olmadığını öğrendik. Operasyonumuzda sıkça görüldüğü gibi daha önce işbaşı yaptığı bir mağazadan, ihtiyaç gereği pazartesi itibariyle bir başka mağazada görev alması kendisine tebliğ edilmiştir. Eşitlikçi çalışma politikalarımız kendisiyle birebir gerçekleştirilen görüşmede açıkça belirtilmiştir. Arzu etmesi halinde bu yoğun dönemde birlikte çalışmaya devam etmekten mutlu oluruz.