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İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece yarısı başladı

Son dakika haberi... tarafından megakent için yapılan uyarısı gece saatlerinde başladı. Sağanak yağmur gök gürültüsüyle beraber geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ!

tarafından megakent için yapılan uyarısı gece saatlerinde başladı. Sağanak yağmur gök gürültüsüyle beraber geldi.

Son dakika: İstanbul'da sağanak yağış gece yarısı başladı SON DAKİKA: İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ GECE YARISI BAŞLADI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen , saat 00.00 itibariyle Anadolu Yakasında başladı.

İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolu ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bomboş kalan ve Üsküdar meydanlarında sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın hız kaybederek Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Ekipler su baskınlarına karşı hazır bekletildi.

Sağanak yağışla birlikte meydana gelebilecek olası su baskınlarına karşılık başta İtfaiye ekipleri olmak üzere belediyelerinde ekipleri araçlarıyla birlikte gece boyunca hazır olarak bekleyecek.

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