Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (2 Mayıs)

Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A)Godzilla

B)Bugs Bunny

C)Ağaçkakan Woody

D)Süpermen

Doğru Cevap: D)Süpermen