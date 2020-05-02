02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (2 Mayıs)

Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (2 Mayıs)

Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? Kim Olmak İster 2 Mayıs 2020 tarihli yeni bölümünde Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
ABONE OL
HANGİ HAYALİ KARAKTERİN HOLLYWOOD'DAKİ ŞÖHRET YOLU'NDA YILDIZI YOKTUR? KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜM 2 MAYIS

Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangi hayali karakterin Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda yıldızı yoktur? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A)Godzilla

B)Bugs Bunny

C)Ağaçkakan Woody

D)Süpermen

Doğru Cevap: D)Süpermen

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA