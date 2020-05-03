Kara yollarında durum ne? 03 Mayıs 2020 trafik son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları Gültepe mevkisindeki alt geçit yapım çalışması nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları ayrımı Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolu Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.





Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 26-31. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti yarından itibaren trafiğe kapatılacak. Ulaşım, diğer yönden kontrollü devam edecek.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerindeki Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Antalya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kürtün-Gümüşhane yolunun 45-47. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.