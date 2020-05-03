İspanya'da koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
Uzmanlar koronavirüsle ilgili araştırmalarına tüm hızıyla devam ederken, İspanya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İspanyol dermatologlar, koronavirüse yakalanan kişilerde 5 farklı cilt sorununun gözlendiğini belirtti.
İspanyol dermatologlar, koronavirüsün özellikle gençlerde 5 farklı cilt sorununa yol açtığını ortaya çıkardı. Bu sorunlar arasında, soğuk ısırması benzeri lezyonlar, sivilce benzeri ve genellikle kaşıntılı kızarıklıklar, pembe veya beyaz kabarcıklar, benekli ve küçük kızarıklıklar ile morumsu kızarıklıklar yer alıyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 250 binin üzerinden insan hayatını kaybetti. Ölümcül salgına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, İspanya'da yapılan bir araştırma salgının yeni belirtilerini ortaya çıkardı. İspanya'da korona virüsü teşhisi konulmuş hastalar üzerinde yapılan araştırmalarda, Kovid-19'un özellikle gençlerde cilt sorunlarına yol açtığı ortaya çıktı. İspanyol dermatologlar, bu hastalarda Kovid-19'la bağlantılı görünen beş farklı deri sorunu tespit etti.
"KOVİD PARMAĞI"
Bunlar arasında, araştırmacıların "Kovid parmağı" olarak nitelediği, ayak parmaklarında soğuk ısırmasına benzer kızarıklık olarak görülen cilt problemi de yer aldı. Bu sorunun daha çok, hastalığı büyük ölçüde asemptomatik olarak geçiren gençlerde görüldüğü belirtildi. İngiliz Dermatoloji Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, İspanya'daki tüm dermatologlardan son iki haftada ciltte kızarıklık ve şişlik gibi belirtileri olan Kovid-19 hastalarının ayrıntılarını paylaşmaları istendi.
KORONAVİRÜS HASTALARINDA ÖNE ÇIKAN BEŞ DERİ RAHATSIZLIĞI
Toplam 375 hastanın ayrıntılarının incelenmesi sonucunda, şu beş ortak cilt sorunu tespit edildi:
- El ve ayaklarda, kaşıntı ve acıya da yol açan, soğuk ısırması benzeri lezyonlar. Bunlar genelde daha genç hastalarda, hastalığın ilerleyen safhalarında görüldü ve ortalama olarak 12 gün sürdü. Bu soruna, incelenen vakaların yüzde 19'unda, daha hafif enfeksiyonlarda rastlandı.
- Gövde, kol ve bacaklarda küçük, sivilce benzeri ve genellikle kaşıntılı kızarıklıklar. Bunlar, orta yaşlı hastalarda görüldü ve yaklaşık 10 günde, diğer semptomlardan önce kayboldu. İncelenen hastaların yüzde 9'unda bu cilt sorunlarına rastlandı.
- Kurdeşene benzeyen, pembe veya beyaz kabarcıklar. Bunlar genellikle gövdede görülmekle beraber, bazen avuç içlerinde de tespit edildi. İncelenen hastaların yüzde 19'unda bu soruna rastlandı.
- Makülopapül olarak adlandırılan, benekli ve küçük kızarıklıklar. Bu sorun, incelenen vakaların yüzde 47'sinde, daha ağır enfeksiyon geçiren kişilerde görüldü. Yaklaşık yedi gün içinde yok oldu.
Araştırmacılar, makülopapüllerin en yaygın görülen cilt sorunu olduğunu tespit etti.
- Livedo olarak adlandırılan, ciltte yaygın ve alacalı bir görüntüye yol açan morumsu kızarıklıklar. Zayıf kan dolaşımı göstergesi olan bu sorun, hastalığı ağır geçiren daha yaşlı hastalarda (incelenen vakaların yüzde 6'sı) görüldü.
Araştırmacılar, virüslerin ciltte kızarıklıklara yol açabildiğini ancak Kovid-19'un böylesine çeşitli sorunlara sebep olmasının kendilerini şaşırttığını belirtti.
"TEŞHİS KOYMAK İÇİN KULLANILAMAZ"
Ciltte kaşıntı ve kızarıklık, şu an için koronavirüsün semptomları arasında yer almıyor. Araştırmacılar, bu cilt sorunlarının başka sebepleri de olabileceğini, koronavirüsle doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulması için daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Araştırmacılardan Garcia-Doval, BBC'ye açıklamasında, söz konusu sorunların genellikle solunum sıkıntıları başladıktan sonra görüldüğüne dikkat çekerek, "Dolayısıyla teşhis koymak için iyi bir yol değil" diye konuştu.
İngiliz Dermatologlar Birliği'nin Başkanı Ruth Murphy de, "Bu araştırmanın amacı insanların kendi kendilerine teşhis koymasına yardım etmek değil, enfeksiyonun vücudu nasıl etkilediğini anlamak" dedi.
Cilt sorunlarının neden bazı hastalarda görülüp görülmediğini ve altta yatan sebeplerini tespit etmek için Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin de veri topladığı belirtildi.
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