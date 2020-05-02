02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs vaka sayısı arttı!

Son dakika haberine göre; 'in Ürgüp ilçesinde 11 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu cenaze namazı kılınması sonrası testi pozitif çıkanların sayısı 45'ten 60'a yükseldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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TOPLU CENAZE NAMAZI KILMIŞLARDI! O KÖYDE VAKA SAYISI ARTTI!

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, geçen Mart ayında 'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede çifte yapılan testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı. Bu sırada köyde oturan , ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin Corona Virüsü testi pozitif çıktı. Geçen sürede Corona Virüsü testi pozitif çıkanların sayısının 45'ten 60'a yükseldiği belirtildi. Corona Virüse yakalananların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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