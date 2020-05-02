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ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 65 bin 783 oldu

'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783 oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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ABD'DE VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 66 BİNE YAKLAŞTI

'de yeni tip (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 132 bin 89'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 bin 783'e yükseldi.

ABD'yi, 245 bin 567 vakayla İspanya, 207 bin 428 vakayla İtalya ve 177 bin 454 vakayla İngiltere takip ediyor.

- SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 315 bin 222 vaka ve 24 bin 69 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olarak dikkati çekiyor.

New York'u, 121 bin 190 vakayla New Jersey ve 64 bin 311 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD'de şimdiye kadar 6 milyon 700 binin üzerinde kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı da 161 bin 666'ya yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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