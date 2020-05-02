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Prof. Dr. Erdamar'ın ölümünün ardından çok acı kare! Olay yerinde bulundu

'da motosiklet kazasında ölen Prof. Dr. 'ın yaptığı sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bu arada olay yerindeki yeşillik alanda Erdamar'ın kırılan gözlüğünün durması dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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PROF. DR. ERDAMAR'IN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN ÇOK ACI KARE

Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Prof. Dr. (52), kullandığı motosikletle arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı.

Erdamar hayatını kaybetti. Kazanın ardından Prof. Dr. Erdamar'ın ambulansa taşınma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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