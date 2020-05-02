Bakan Süleyman Soylu, teröristlerin oğlunu kaçırdığı Bedirhan Çur ile görüştü
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da oğlu terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan baba Bedirhan Çur ile telefonda konuştu.
Bakan Soylu, 2015 yılında çobanlık yaptığı sırada PKK'lı teröristlerce kaçırılan Vahit Çur'un, Eleşkirt ilçesine bağlı Çatkösedağ köyünde yaşayan babası Bedirhan Çur ile görüştü.
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine de katılan ve bir süre önce köyüne dönerek çobanlık yapmaya devam eden baba Çur'u, hayvanlarını otlattığı merada Belediye Başkanı Savcı Sayan ziyaret ederek içinde gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolisi verdi.
Başkan Sayan, daha sonra Bakan Soylu'yu telefonundan görüntülü arayarak baba Bedirhan Çur ile görüştürdü.
Baba Çur'un, "Sayın Bakanım benim çocuğumu 18 yaşındayken götürdüler. Ben HDP'den çocuğumu istiyorum. HDP ve PKK birdir. Ben onlardan çocuğumu istiyorum. Bana yardım edin." sözleri üzerine Bakan Soylu, "Sen merak etme Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu meselelerin çözülmesi için büyük bir gayret sarf ediliyor. Bir arzu ve isteğiniz bizim başımızın üzerindedir. Bizim görevimiz sizi evlatlarınızla bir araya getirmektir. Bilesin ki, gönlünden ne geçiyorsa bizim de gönlümüzden o geçiyordur." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Sayan'ın, bulundukları bölgenin geçmişte terör örgütü PKK'nın kampı olduğunu ve burada milleti sorguya çektiklerini söylemesi üzerine Bakan Soylu, "Hepimizin sayesinde dağlar da bizim, bu ülke de bizim." dedi.
Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Sayan, Vefa Sosyal Destek Grubu olarak çobanlık yapan vatandaşlara yardımda bulunduklarını ve bu vesileyle acılı baba Çur ile de görüştüklerini anlattı.
Baba Çur ise 44 yıldır çobanlık yaptığını belirterek, şunları söyledi:
"Eşimle çocuğumuzu geri almak için Reyhan Deresi'ne gittik. Orada teröristler eşimin kafasına silah dayayıp 'seni öldüreceğiz' dediler. Eşim bağırıp bayıldı. Ben de korkudan bir şey diyemedim. Çocuğumu getirdiler ve bana 'istediğin kadar bağır, ne kadar bağırırsan bağır sesin gitmiyor' dediler. Demek ki çocuğa ilaç vermişler. HDP'den çocuğumu istiyorum. Birincisi HDP sonra PKK, çünkü HDP olmasa PKK götürmez. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ellerinden öperim."
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