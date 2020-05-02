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Ankara'da feci kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı...

Son dakika haberine göre; ’da bir tır ile otobüsünün çarpışması sonucu meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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ANKARA'DA FECİ KAZA! TIR İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI...

'da bir tır ile otobüsünün çarpışması sonucu meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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