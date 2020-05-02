Ankara'da feci kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı...
Son dakika haberine göre; Ankara’da bir tır ile EGO otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'da bir tır ile EGO otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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