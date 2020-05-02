02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: AFAD'dan Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama geldi!

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), yakınlarında meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim biriminin Datça olduğunu ve şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı.

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6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU! AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ...

'ın Twitter hesabından, saat 15.51'de 'deki yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, AFAD tarafından saat 16.01'de yine aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde bir daha kaydedildiği duyuruldu.

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