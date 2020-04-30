Taksim Meydanı'nda sıkı 1 Mayıs önlemi
İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Kamyonlarla getirilen bariyerler, Taksim Meydanı ve çevresine konuldu. Gezi Parkı, Mete Caddesi ve Taksim Meydanı'nın belirli noktalarını bariyerlerle çeviren polis ekipleri, yayaları farklı noktalardan İstiklal Caddesi'ne yönlendiriyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 1 - 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yasağa rağmen kutlama için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyebilecek gruplara karşı polis ekipleri bir takım önlemler aldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yasağa rağmen kutlama için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyebilecek gruplara karşı polis ekipleri bir takım önlemler aldı.
Bir süre önce getirilen bariyerler bugün ekiplerce Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı çevresine yerleştirildi.
Sokağa çıkma yasağının başlayacağı saat 00.00'dan itibaren ise Taksim Meydana çıkan bütün yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.
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