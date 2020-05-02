Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven şahıs kamerada!

Gündüz saatlerinde trafikte seyreden 2 aracın içinde bulunanlar, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartıştı. Yolun ortasında duran 2 arabadan inen 4 kadın tartışmaya devam etti.

3 KADINA VURMAYA BAŞLADI

Daha sonra arabalardan birinde olan erkek şahıs sopayı alarak, 3 kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin tepki göstermesi ve araya girmesiyle kadınlara vurmayı bırakan şahıs, daha sonra yanındaki kadını da alarak arabaya binip, bölgeden uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sopayla kadınların yanına gelen şahıs, kadınlara sopayla vurmaya başlıyor.

BÖLGEDEN UZAKLAŞIYOR

Ardından ise 3 kadınla tartışan yanındaki kadını alarak, arabaya binip, bölgeden uzaklaşıyor.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olaydan sonra dayak yiyen kadınların hastaneye gittiği, şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.