İngiliz uzmandan coronavirüsle ilgili şaşırtan açıklama: Aşı değil, asıl çözüm ilaç

Dünyada ekonomileri, sağlık sistemlerini çökerten, sosyal yaşamı bitme noktasına getiren koronavirüsün etkisi nihayet kırılmaya başladı. Virüse 3.5 milyon insan enfekte olurken, birçok ülke pik noktasını gördü. Vakaların düşmeye başlaması ile normalleşme planları yapılırken, bir yandan da aşı çalışmaları sürüyor. İngiltere'de Chelsea ve Westminster Hastanesi'nden Dr. Michael Pelly aşının değil, ilacı kesin çözüm olacağını savundu.

HIV ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİLER

Daily Mail'in haberine göre salgının bitişi için herkesin aşıya kilitlendiğini belirten uzmanlar, geliştirilecek ilaçların kısa vadede daha kritik bir rol oynayacağını savundu. HIV örneğini veren uzmanlar, henüz bir aşı olmasa da ilaçlarla hastalığın kontrol altına alınabildiğine dikkat çekti.

120'DEN FAZLA TEST YAPILIYOR

Chelsea ve Westminster Hastanesi'nde görevli Dr. Michael Pelly, dünya genelinde 120'den fazla ilacın coronavirüsüne karşı test edildiğini söyledi. İngiltere genelinde yoğunlaşılanlar ise ebola ilacı remdesivir, romatoid artrit ilacı tocilizumab ve HIV ilacı lopinavir-ritonavir.

"YASAKLAR TAMAMEN KALKAR"

Dr. Pelly, kendilerinin 450 hastayla yürüttüğü çalışmada favipiravir ve hidroksiklorokin ilaçlarının kullanıldığını duyurdu. Test sonuçlarının gelmesiyle kısıtlamaların tahminlerin de ötesinde Haziran ayı başında gevşetilebileceğini savunan Pelly, yaz ortasında ise yasakların tamaman kalkabileceğini iddia etti. Pelly, "Sonsuza kadar karantinada kalamayız. Aşıya uzun vadede, ilaca ise hastalığın her aşamasında ihtiyacımız var" dedi.

OXFORD AŞI İÇİN HAZİRAN AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Oxford Üniversitesi geçtiğimiz günlerde aşı prototipinde insanlı test sonuçları için haziran ayını işaret etmişti.