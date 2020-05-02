02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İngiliz uzmandan coronavirüsle ilgili şaşırtan açıklama: Aşı değil, asıl çözüm ilaç

İngiliz uzmandan coronavirüsle ilgili şaşırtan açıklama: Aşı değil, asıl çözüm ilaç

salgınında birçok ülke pik seviyesine ulaştı ve rakamlar gerilemeye başladı. Normalleşme planları yapılsa da, uzmanlar virüse karşı etkili bir ilaç veya aşı bulunamaması nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. Tüm dünya aşı çalışmalarına kilitlenirken, uzmanlardan dikkat çeken bir yaklaşım geldi. İngilizler, asıl çözümün aşı olmadığına vurgu yaptı, örneği ile ilacı savundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
ABONE OL
KORONAYLA İLGİLİ EZBERLERİ BOZAN SÖZLER!

Dünyada ekonomileri, sağlık sistemlerini çökerten, sosyal yaşamı bitme noktasına getiren koronavirüsün etkisi nihayet kırılmaya başladı. Virüse 3.5 milyon insan enfekte olurken, birçok ülke pik noktasını gördü. Vakaların düşmeye başlaması ile normalleşme planları yapılırken, bir yandan da aşı çalışmaları sürüyor. 'de ve 'nden Dr. aşının değil, ilacı kesin çözüm olacağını savundu.

HIV ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİLER

'in haberine göre salgının bitişi için herkesin aşıya kilitlendiğini belirten uzmanlar, geliştirilecek ilaçların kısa vadede daha kritik bir rol oynayacağını savundu. örneğini veren uzmanlar, henüz bir aşı olmasa da ilaçlarla hastalığın kontrol altına alınabildiğine dikkat çekti.

120'DEN FAZLA TEST YAPILIYOR

Chelsea ve Westminster Hastanesi'nde görevli Dr. Michael Pelly, dünya genelinde 120'den fazla ilacın coronavirüsüne karşı test edildiğini söyledi. İngiltere genelinde yoğunlaşılanlar ise ebola ilacı remdesivir, romatoid artrit ilacı tocilizumab ve HIV ilacı lopinavir-ritonavir.

"YASAKLAR TAMAMEN KALKAR"

Dr. Pelly, kendilerinin 450 hastayla yürüttüğü çalışmada favipiravir ve hidroksiklorokin ilaçlarının kullanıldığını duyurdu. Test sonuçlarının gelmesiyle kısıtlamaların tahminlerin de ötesinde Haziran ayı başında gevşetilebileceğini savunan Pelly, yaz ortasında ise yasakların tamaman kalkabileceğini iddia etti. Pelly, "Sonsuza kadar karantinada kalamayız. Aşıya uzun vadede, ilaca ise hastalığın her aşamasında ihtiyacımız var" dedi.

OXFORD AŞI İÇİN HAZİRAN AYINI İŞARET ETMİŞTİ

geçtiğimiz günlerde aşı prototipinde insanlı test sonuçları için haziran ayını işaret etmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA