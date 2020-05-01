02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri yurt genelinde devam ediyor. 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyü karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
ISPARTA'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyü karantinaya alındı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, Belence köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Toplum sağlığını korumak amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinada olacağı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA