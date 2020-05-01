Isparta'da bir köy karantinaya alındı
Koronavirüs tedbirleri yurt genelinde devam ediyor. Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyü karantinaya alındı.
Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyü karantinaya alındı.
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, Belence köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Toplum sağlığını korumak amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinada olacağı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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