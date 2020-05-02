Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (2 Mayıs)

Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Dulkadiroğlu ve Karamanlı

B: Aşıkpaşazade ve Neşri

C: Mihaloğlu ve Malkoçoğlu

D: Çandarlı ve Köprülü

Doğru cevap: D: Çandarlı ve Köprülü