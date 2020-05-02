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Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (2 Mayıs)

Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? Kim Olmak İster 2 Mayıs 2020 tarihli yeni bölümünde Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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HANGİSİ OSMANLI DEVLETİ'NDE SADRAZAMLAR ÇIKARAN İKİ ÜNLÜ AİLEDİR? KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜM 2 MAYIS

Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangisi Osmanlı Devleti'nde sadrazamlar çıkaran iki ünlü ailedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Dulkadiroğlu ve Karamanlı
B: Aşıkpaşazade ve Neşri
C: Mihaloğlu ve Malkoçoğlu
D: Çandarlı ve Köprülü

Doğru cevap: D: Çandarlı ve Köprülü

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