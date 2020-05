Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Paris

B: Roma

C: İstanbul

D: New York

Doğru cevap: C: İstanbul