Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir? Kim Milyoner Olmak İster 2 Mayıs 2020 tarihli yeni bölümünde Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...
Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
A: Paris
B: Roma
C: İstanbul
D: New York
Doğru cevap: C: İstanbul
kalan karakter 1000
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