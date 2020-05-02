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Bursa'da anneleri Almanya'ya kaçan, babaları cezaevine giren 4 kardeş ortada kaldı

'da anneleri 'ya kaçan babaları da cezaevine giren 3 ile 11 yaşları arasındaki komşuya sığındı. Ancak komşuları dün gece polisi arayarak, "Ben bu çocuklara bakamıyorum" deyince polis devreye girdi. 4 kardeş polis tarafından gece yarısı Aile ve Çalışma Bakanlığı'na ait sevgi evlerine yerleştirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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YÜREK DAYANMAZ! 4 KARDEŞ ORTADA KALDI

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 155 polis ihbar hattını arayan bir kadın, "Bana çocuk emanet edilmişti. Ancak ben bunlara bakamıyorum" diyerek polisi aradı.

Bursa'da anneleri Almanya'ya kaçan, babaları cezaevine giren 4 kardeş ortada kaldı BURSA'DA ANNELERİ ALMANYA'YA KAÇAN, BABALARI CEZAEVİNE GİREN 4 KARDEŞ ORTADA KALDI

4 KARDEŞ YURTTAN ÇIKARILDI

Sırameşeler Mahallesinde bulunan eve giden polis ekipleri adeta bir dramla karşılaştı. Anneleri 'ya kaçtıktan sonra Suriyeli babaları birlikte yaşayan Hatice(11) Muhammet(9) Ayşe(5) Zeynep(3) adlı 4 , babalarının cezaevine girmesinin ardından devlete sığınarak bir süre Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldı. Babalarının tahliye olup cezaevinden çıkmasıyla 4 kardeş yurttan çıkarıldı.

ORTADA KALDILAR

4 kardeş babalarının cezaevinden çıkmasıyla sıcak yuvalarına tekrar kavuşmuş olsa da, mutlu günler çok uzun sürmedi. Ahmet Esvued kısa bir süre önce cezaevine tekrar düşünce çocuklar yine ortada kaldı.

ÇOCUKLARIN İMDADINA POLİS YETİŞTİ

Bir süre komşuları olan bir kadının evinde kalan çocuklara, mahallelinin yardımları çok uzun sürmedi. Yanlarında kalan kadının "Benim de 3 çocuğum var, bu kadar çocuğa bakmakta bende zorluk yaşıyorum " diyerek çocuklara bakamayacağını söylemesinin ardından çocukların imdadına polis yetişti.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU YETKİLİLERİNE TESLİM ETTİ

Tek başlarına ortada kalan 4 kardeşi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Alemdar Çocuk Büro Amirliği'ne getiren ekipler, burada adeta seferberlik ilan etti. Önce çocukların karnını doyuran polis ağabeyleri, işlemlerin ardından 4 kardeşi alarak çocuk esirgeme kurumu yetkililerine teslim etti.

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