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İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın

’un ilçesinde bulunan bir yurdunun çatısında çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yurdun boş olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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İSTANBUL'DA KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN

'ta bulunan yurdunun çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yarım saat içerisinde kontrol altına alınırken yurdun boş olduğu öğrenildi. Tüm uyarılara rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi.

İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın İSTANBUL'DA KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın saat 14.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Kız Öğrenci Yurdunun çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir neden ile çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı kapladı. Dumanı gören mahallelinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

POLİS UYARDI AMA VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Okulların tatil olmasından dolayı yurtta kimsenin olmaması faciayı önledi. Polislerin tüm uyarılarına rağmen sokağa dökülen vatandaşlar itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarını izledi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı olayda polis ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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